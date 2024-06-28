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Российский блогер утонул в Подмосковье после обвинения в мошенничестве

Друзья блогера Бородатого Дена сообщили о его смерти в Павловском Посаде

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Телеграм-канал «Бородатый Ден»

Друзья блогера Бородатого Дена (настоящее имя — Даниил Масленников) заявили, что мужчина утонул в реке в подмосковном Павловском Посаде. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Бородатого Дена 27 июня.

В нем говорится, что блогер находился в походе вместе с другом и решил ночью переплыть водоем, но не смог и скрылся под водой. Отмечается, что мужчина мог быть пьян, а также, что у него было некое психическое расстройство. Приступившие к поискам тела полиция и спасатели искали Масленникова в течение 10 дней, но так ничего и не обнаружили.

Пост о смерти Бородатого Дена появился в тот же день, когда Telegram-канал Baza сообщил, что на блогера написал заявление в полицию его знакомый. Мужчина утверждает, что одолжил Масленникову полмиллиона рублей, которые тот обещал вернуть вместе с процентами, однако затем заявил, что денег у него нет. После этого приятель обвинил Бородатого Дена в мошенничестве.

Бородатый Ден — блогер более чем с миллионом подписчиков в соцсети TikTok. Он снимал видео о помощи зверям, пожилым людям и нуждающимся.

До этого сообщалось, что Таганский суд Москвы продлил срок ареста блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову еще на два месяца.

Ранее блогер Трансформатор признал вину в неуплате налогов.

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