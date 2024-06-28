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Аэропорт Пулково эвакуировали из-за бесхозного войскового подсумка

В Петербурге из-за бесхозной сумки эвакуировали аэропорт Пулково

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Shutterstock

В Петербурге из-за войскового подсумка эвакуировали аэропорт Пулково. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 июня. На второй линии движения транспорта на третьем этаже аэропорта обнаружили бесхозный войсковой подсумок. Инспектор службы охраны общественного порядка незамедлительно доложил об этом в правоохранительные органы и через три минуты территорию воздушной гавани оцепили. При этом всех пассажиров и персонал эвакуировали.

Правоохранители проверили территорию. В результате опасных предметов обнаружено не было, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

До этого на таможне в Пулково поймали россиянку с наркотиками. Таможенники остановили 30-летнюю женщину, которая прибыла из Таиланда, и нашли у нее гриндер для измельчения с растительным веществом, курительную трубку в контейнере и половину сигареты.

Ранее в Челябинске поджигателя релейного шкафа около аэропорта отправили в тюрьму.

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