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Московский школьник швырнул самокат и проломил ребенку череп

В Москве школьник случайно попал ребенку самокатом по голове

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Shutterstock

В Москве пятилетняя девочка пострадала во время прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел около спортивной рампы на Дмитровском шоссе. На кадрах заметно, как мальчик делает трюк с самокатом на рампе, но в какой-то момент он отпускает самокат и средство передвижения отлетает в сторону, ударив девочку по голове.

После произошедшего мальчик взял самокат и спрятался, после чего покинул место инцидента.

Медики оперативно госпитализировали ребенка, который после удара потерял сознание. У пострадавшей диагностировали отек мозга и перелом теменной области. Ребенка постоянно рвет. Врачи планируют провести операцию на черепе.

На ситуацию сразу обратили внимание правоохранители. На данный момент самокатчика ищут. Предположительно, ему 13 лет. По словам местных жителей, школьник часто делал опасные трюки, во время которых «отправлял свой самокат в свободный полет».

Ранее в Подмосковье мальчик упал с самоката и попал в реанимацию.

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