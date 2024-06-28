Россиянам рассказали, как действовать при пищевом отравлении

В случае возникновения пищевого отравления необходимо в первую очередь промыть желудок кипяченой водой комнатной температуры. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

При этом, по его словам, процедура противопоказана людям, находящимся без сознания, детям до двух лет, а также перенесшим инфаркт или инсульт.

«Далее следует предложить пострадавшему средство для очищения организма, например, слабительное. Важно не давать слабительные, если у человека уже есть понос. После этого стоит попытаться согреть человека, предложив ему теплый чай без сахара», — отметил Неронов.

Он добавил, что больному не стоит давать какие-либо медикаменты кроме сорбентов или слабительных, поскольку подобрать специфическое лечение может только врач-инфекционист.

26 июня стало известно о массовом отравлении жителей Курска – медпомощь потребовалась 11 жителям после употребления рыбы и морепродуктов — роллов. У всех отравившихся выявили острую кишечную инфекцию.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора организовали эпидемиологическое расследование, они обследовали персонал и состояние объекта. Выяснилось, что владельцы допустили ряд нарушений, поэтому точке вынесли запрет на работу. О каких недоработках идет речь, не уточняется. Данные о произошедшем будут направлены в суд.

Ранее врачи назвали продукты, которые нельзя есть летом.