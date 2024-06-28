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В выпускную ночь погода в Москве и Петербурге будет теплой

Вильфанд: в выпускную ночь температура воздуха в Москве будет около 20°С

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В выпускную ночь в Москве и Петербурге погода будет благоприятной и теплой. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, «для выпускников будет просто замечательная ночь, очень теплая». Около полуночи температура воздуха составит 20-21°С, к рассвету слегка похолодает до 16-17°С.

«Это прекрасный подарок природы к выпускному вечеру», — отметил руководитель Гидрометцентра.

В пятницу и субботу в Москве ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30°С и без осадков. Малооблачная и жаркая погода станет следствием пришедшего в Европейскую Россию антициклона.

Тепло будет и в Петербурге: на праздник «Алые паруса», который пройдет в ночь с 28 на 29 июня, синоптики спрогнозировали до +22°С . До сих пор самым высоким показателем температуры для этой даты в Петербурге считалось значение +20,7 градуса, зафиксированное в далеком 1989 году.

Ранее врач рассказала, как нужно питаться в жаркую погоду.

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