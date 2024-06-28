В Азербайджане хотят запретить браки между близкими родственниками

Парламент Азербайджана принял в третьем, окончательном чтении закон о внесении изменений в Семейный кодекс, запрещающий браки между близкими родственниками. Об этом рассказала председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в интервью азербайджанскому информационному порталу haqqin.az.

«Данный вопрос напрямую касается защиты национального генофонда и здоровья будущего поколения», — заявила она.

Гусейнова добавила, что часто браки между близкими родственниками ведут к мутациям, физическим и психическим отклонениям. Закон вступит в силу уже в следующем 2025 году. В оставшееся время будет проведена широкая просветительская работа с гражданами Азербайджана, указала председатель комитета.

В статью кодекса, где прописаны обстоятельства, препятствующие заключению брака, добавлены два пункта. Они предусматривают запрет на заключение брака между детьми братьев и сестер, у которых имеются общие биологические дедушки и бабушки. Также под запрет подпадут бракосочетания между двоюродными братьями и сестрами, у которых есть биологическое родство.

Кроме того, из Семейного кодекса удален пункт, который позволял при наличии уважительных причин снижать не более чем на год брачный возраст несовершеннолетних, которые хотели бы вступить в брак.

Незадолго до этого стало известно, что в Грузии за принятие законопроекта «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» проголосовали 78 депутатов при кворуме в 50 голосов. Документ среди прочего определяет установление запрета на регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины.

Ранее в России предложили отменить госпошлину за заключение брака.