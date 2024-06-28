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Украинский суд лишил УПЦ участка с собором в Тернополе

Суд в Тернополе лишил УПЦ права пользования участком с кафедральным собором

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fantasy-ua/Shutterstock/FOTODOM

Западный апелляционный суд Тернополя лишил Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования участком земли, на котором находится кафедральный собор. Об этом говорится на сайте Союза православных журналистов (СПЖ) России.

Помимо этого, Тернопольскую епархию УПЦ обязали возместить судебные издержки на 4,5 тыс. гривен (около 9,5 тыс. рублей).

Постановление апелляционного суда отменило решение Хозяйственного суда от декабря 2023 года, которое вернуло УПЦ земельный участок после того, как его решил изъять городской совет. Сегодняшний вердикт судьи можно будет обжаловать в верховном суде Украины.

5 июня комиссия минкультуры Украины в сопровождении сотрудников полиции и службы безопасности Украины (СБУ) начала проверку Почаевской лавры. В ноябре прошлого года СБУ уже проводила обыски в этой обители. Весной 2023 года в Раде был зарегистрирован проект постановления об обращении парламента к правительству для разрыва договора аренды Почаевской лавры.

Ранее сообщалось, что в Киеве окончательно снесли православную часовню Десятинного монастыря.

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