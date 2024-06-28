Мужчину, похитившего двоих подростков прошлым летом, поймали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полицейские поймали мужчину, подозреваемого в похищении подростков прошлым летом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 12 июля прошлого года. Мужчина похитил двоих подростков в рабочем поселке Малое Козино Балахнинского муниципального округа, угрожая несовершеннолетним ножом. Злоумышленник усадил их в автомобиль и увез, однако по пути машина застряла и похититель скрылся. Школьники воспользовались ситуацией и сбежали.

После произошедшего мужчину объявили в федеральный розыск. Полицейские задержали его в июне 2024 года при патрулировании территории набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде.

Сообщается, что мужчине предъявили обвинение. Следователи продолжают устанавливать детали и обстоятельства произошедшего.

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