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Работу «Кухни на районе» хотят приостановить после вспышки ботулизма

Роспотребнадзор просит суд приостановить на 90 суток работу «Кухни на районе»

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Depositphotos

Роспотребнадзор просит суд приостановить на 90 суток деятельность «Кухни на районе» после массового заражения ботулизмом. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, предприятие предлагают закрыть, пока эксперты проводят лабораторные исследования продукции, которую добавляли при приготовлении салатов компании.

Представитель Роспортебнадзора рассказала агентству, что помещение, где готовили салаты компании, не соответствовало санитарным нормам. Она пояснила, что заболевание возникает только в том случае, когда эта бактерия попадает в среду без кислорода. При этом путь заболевания является пищевой, то есть от человека к человеку он не передается.

До этого в Петербурге из оборота изъяли около 6 тонн фасоли с ботулизмом и уничтожили опасный продукт. По словам замначальника отдела надзора за продукцией в обороте управления Роспотребнадзора по городу Игоря Ивуленка, ботулизм — это не редкая болезнь, однако таких вспышек, как сейчас, не было уже длительное время. За весь прошлый год в Петербурге зафиксировали всего пять таких случаев.

Ранее более 230 человек выписали из больниц после лечения ботулизма.

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