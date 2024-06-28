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Российский журналист устроился в украинский кол-центр и узнал секретные данные

Корреспондент RT изнутри изучил работу мошенников в украинском кол-центре

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Depositphotos

Порядка 100 тыс. рублей в месяц платят профессиональным мошенникам в украинских кол-центрах – скамерам. Это выяснил корреспондент RT, связавшись с подобной организацией злоумышленников под видом соискателя – ему предложили работать чат-менеджером против «страны-агрессора», пообещав еженедельные выплаты. Благодаря общению с «нанимателем», россиянин узнал о новой схеме мошенников.

Связавшаяся с журналистом девушка рассказала, что от каждого «удачного звонка» можно забрать 15% от украденной суммы плюсом к зарплате. Работодатель подчеркнул, что обманывать россиян и выманивать у них деньги – «абсолютно безопасно» и не повлечет никакого наказания со стороны правоохранительных органов.

Как выяснил российский журналист, сейчас кол-центры набирают мошенников для новой схемы, которая называется «ректорат». Состоит она из нескольких этапов: сбора данных, переписки с жертвой и телефонного звонка. Финальная стадия подразумевает вывод похищенных у жертвы средств. Каждый этап выполняет отдельный человек. Многие россияне уже успели пострадать от «ректората». Чаще всего жертвами, которых скамеры называют «орками», становятся пожилые люди и менеджмент организаций.

Часто мошенники из подобных кол-центров запугивают россиян тем, что направят от их лица средства на финансирование ВСУ, а это приведет к уголовному преследованию. После запугивания контакт жертвы передают следующему скамеру, который под видом спасения выводит со счета все средства.

До этого в Сбере сообщили, что против россиян работают около 350-400 мошеннических кол-центров с сотнями тысяч сотрудников. Каждый из них может зарабатывать порядка $3 тыс. в месяц. 40% похищенных телефонными мошенниками у россиян денег идет на поддержку ВСУ.

Ранее мошенники украли у пенсионерки 2,5 млн рублей, пообещав выплаты ко Дню Победы.

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