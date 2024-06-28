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В Госдуме назвали правильной инициативу о запрете пропаганды «чайлдфри»

Останина назвала правильной инициативу о запрете пропаганды чайлдфри в России

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Chebakalex7/Shutterstock/FOTODOM

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала правильной инициативу о запрете распространения идеологии «чайлдфри» в России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, необходимо запретить пропаганду «чайлдфри» так же, как это было сделано в отношении ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Считаю правильной инициативу признания экстремистской пропаганды отказа от рождения детей. Именно пропаганды (по аналогии с пропагандой запрещенного в РФ ЛГБТ-сообщества). При этом напоминаю, что самое главное здесь — создать условия для преодоления демографического кризиса», — заявила депутат.

Она отметила, что при принятии таких решений также стоит усилить социальную поддержку семьи. Начинать стоит с молодой семьи, с обеспечения ее жильем и работой с достойной зарплатой, считает Останина.

До этого на одной из сессий ПМЮФ заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что в России готовится законопроект по недопущению распространения идеологии чайлдфри.

Ранее в России оценили, поможет ли запрет чайлдфри решить демографическую проблему.

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