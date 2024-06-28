Инженеры из Нидерландов создали самый длинный в мире велосипед, пишет Oddity Central. Его длина составляет 55 метров.

Как рассказал один из авторов идеи, 39-летний Иван Шалк, он думал о создании самого длинного в мире велосипеда с тех пор, как в детстве прочитал об этом в Книге рекордов Гиннесса. Спустя годы мужчина начал реализовывать задуманное, но понял, что одному ему не справиться, поэтому обратился за помощью к единомышленникам из своей деревни.

«Целью было побить мировой рекорд по созданию самого длинного велосипеда в мире. Чтобы добиться этого, при создании нашего велосипеда мы учли все правила Книги рекордов», — прокомментировал Иван.

В итоге инженеры провели около четырех лет, создавая велосипед, после чего представили его общественности. Члены комиссии Книги рекордов Гиннесса зафиксировали рекорд, определив еще изобретение Ивана и друзей как самый длинный в мире тандем.

Ранее японец вырастил 63-листный клевер и попал в Книгу рекордов Гиннесса.