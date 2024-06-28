В ЛНР и ДНР открылись первые полноформатные офисы Сбера

Сбер открыл первые 4 стандартных офиса в Луганске, Донецке и Красном Луче, сообщает пресс-служба банка.

Все офисы обслуживают розничных клиентов, а отделения в Луганске и Донецке работают и с юридическими лицами.

В новых офисах Сбера клиентам доступны все продукты и услуги банка.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, с момента открытия первых точек обслуживания в новых регионах Сбер обслужил более 3000 человек и оказал более 5000 услуг.

«Люди благодарят, что Сбер вернулся, и жителям Донбасса стали доступны удобные сервисы и выгодные продукты банка», — сказал Кузнецов.

Также в офисах клиенты могут оформить льготную ипотеку для покупки готового или строящегося жилья в ЛНР и ДНР.

Напомним, ранее в рамках подготовительного этапа вхождения Сбера в новые территории банк установил и запустил 73 банкомата и открыл 26 офисов в МФК и на площадках партнеров.