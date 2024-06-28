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В Петербурге нашли место для нового мусорного завода

«Коммерсантъ»: в Петербурге построят мусорный завод на Горском шоссе

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Unsplash

Правительство Санкт-Петербурга выделило «Невскому экологическому оператору» (НЭО) участок для строительства комплекса по переработке отходов «Новоселки». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Площадка мощностью 600 тыс. тонн обработки отходов в год станет вторым КПО на территории города. Под будущий комплекс выделили 22 га земли в поселке Левашово на Горском шоссе.

Изначальный бюджет проекта был рассчитан на 4,39 млрд рублей, отметило агентство. Однако эксперты предупредили, что с учетом увеличения сроков строительства завода инвестиции могут вырасти до 6 млрд рублей.

По действующей инвестпрограмме НЭО, которую утвердил городской комитет по тарифам, завершение проекта запланировано на конец третьего квартала 2025 года.

В январе стало известно, что в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях в ближайшее время будут построены 17 новых объектов для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

Ранее стало известно, что цвета мусорных контейнеров станут едиными для всей России.

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