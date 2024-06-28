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Мошенник подбрасывал женщине головы птиц и куклы, а потом «снял порчу» за 3,8 млн рублей

Baza: на Кубани мошенник-экстрасенс снял порчу с женщины за 3,8 млн рублей

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Прокуратура Краснодарского края

На Кубани мошенник-экстрасенс подбрасывал женщине головы куриц и куклы, а потом якобы снял с нее порчу за 3,8 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, 38-летний россиянин назвался потомственным магом и дал в интернете объявление об оказании сверхъестественных услуг. Позже ему написала жительница Наро-Фоминска, которая пожаловалась на жизненные трудности.

Аферист сообщил женщине, что на нее якобы наложили порчу. Для дополнительной убедительности он вместе с сообщниками разбросал на участке клиентки головы птиц и тряпичных кукол. В результате россиянка полгода платила ему, чтобы тот снял с нее порчу. Всего она отдала мошеннику 3,8 млн рублей.

Через некоторое время об аферисте-экстрасенсе узнали правоохранители. В отношении злоумышленника и его сообщников возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, им выдвинули обвинение.

Ранее мошенники украли у пенсионерки 2,5 млн рублей, пообещав выплаты ко Дню Победы.

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