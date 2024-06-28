Песков рассказал о расписании Путина на пятницу

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июня, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также проведет видеозвонок с выпускниками шестого потока школы губернаторов РАНХиГС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент работает из резиденции в Ново-Огарево. Помимо беседы с выпускниками и совещания в Совбезом, у него несколько встреч непубличного характера.

Тему совещания с Совбезом Кремль обозначит позднее, отметил Песков.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

До этого Владимир Путин поздравил выпускников школ с окончанием учебы. Он отметил, что, прощаясь со школой, выпускникам стоит поблагодарить учителей, которые помогали им поверить в себя и поддерживали, и выразил уверенность, что педагоги будут восхищаться успехами своих бывших подопечных.

Главное для выпускников, считает Путин, — найти свое призвание, так как в этом случае им будут по силам самые сложные задачи.

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