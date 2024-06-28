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Родителям рассказали, как помочь ребенку разнообразить летние каникулы

«КП»: детям можно организовать неожиданную поездку в летние каникулы

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Shutterstock

Родителям можно организовать неожиданную поездку для детей в период летних каникул, чтобы разнообразить их. Об этом сообщает kp.ru.

Так, например, можно отправиться в соседний город или пойти в поход с палаткой. Помимо этого, можно устроить совместный просмотр комедий, мультфильмов или выступлений комедийных актеров, чтобы посмеяться вместе. Еще один вариант — заниматься нетипичными «запрещенными вещами».

«Брызгаться водой, горланить песни в лесу или в машине, бросаться подушками, устроить дома дискотеку — все, что обычно родители не разрешают или не поддерживают», — предложили в сообщении.

Сблизиться можно и с помощью совместного дела. Например, можно построить шалаш, приготовить что-то, отправиться в музей и так далее. Родителям также можно предложить ребенку вести дневник впечатлений, куда он будет вклеивать памятные вещи и рисовать. Можно также снимать короткие видео и смонтировать из них фильм «Наше лето». Последние предложенные варианты — пригласить друзей с ночевкой или встретить закат или рассвет.

В мае школьникам говорили, что, помимо работы вожатыми в городских лагерях, официантами, курьерами и уборщиками, они также могут трудиться и в интернете. К примеру, небольшие сайты, блоги и Telegram-каналы часто ищут модераторов, дизайнеров и видеомонтажеров, в том числе, среди школьников.

Ранее в российских школах призвали ввести уроки по плаванию.

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