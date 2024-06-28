Врач рассказала, какие прививки стоит сделать детям летом

В летний период, когда дети отправляются в лагерь или на дачу, важно сделать им прививку от клещевого энцефалита. Об этом kp.ru рассказала ведущий научный сотрудник отдела вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФГБУ «ДНКЦИБ ФМБА», д.м.н, невролог Алла Вильниц.

По ее словам, необходимость прививок зависит от возраста ребенка, региона, где он проживает, и того, куда поедет отдыхать. Врач продолжила, что во многих регионах России периодически возникают вспышки кори, поэтому тем, кто еще не привит, стоит сделать это. Еще одна опасность — менингококковая инфекция.

«Ее возбудитель — менингококк — наиболее частая причина гнойных менингитов у детей и тяжелого менингококкового сепсиса. Причем у большинства заболевших одновременно развивается и менингит, и сепсис. Причиной гнойных менингитов у детей также могут быть пневмококк и гемофильная палочка, вакцинация от которых входит в национальный прививочный календарь. А вот прививка от менингококка пока в основном делается только по эпидемическим показаниям тем, кто контактировал с больными тяжелыми формами инфекции», — добавила Вильниц.

Директор департамента экспертной оценки здравоохранения и фармпромышленности экспертного совета РФ, вирусолог, химик-технолог Сергей Вострухов до этого говорил, что наиболее эффективным способом предотвратить заражение ротавирусом является вакцинация.

Ранее врач рассказала, кому нужно сделать прививки от гриппа и коронавируса.