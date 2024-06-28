Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В суд представили сведения о 188 отравившихся едой сервиса «Кухня на районе»

Роспотребнадзор представил в суд обезличенные сведения о 188 отравившихся

close
100%
Shutterstock

Количество отравившихся едой сервиса «Кухня на районе» составило не менее 188 человек. Об этом стало известно на заседании Люблинского суда Москвы, сообщает ТАСС.

Суд рассматривает дело о приостановке деятельности сервиса.

По просьбе Роспотребнадзора к материалам дела были приобщены обезличенные карточки 188 инфекционных больных, покупавших салат «Лобио» в «Кухне на районе».

19 июня по делу о массовом отравлении салатами, содержащими фасоль, суд арестовал гендиректора ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе». — «Газета.Ru») Антона Лозина, главу отдела качества той же компании Елену Машкову, директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и повара «Савон-К» Карима Норматова.

В Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились несколько сотен человек, вспышки фиксировались также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве приостановили работу цеха, где сделали токсичные салаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами