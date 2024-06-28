В суд представили сведения о 188 отравившихся едой сервиса «Кухня на районе»

Количество отравившихся едой сервиса «Кухня на районе» составило не менее 188 человек. Об этом стало известно на заседании Люблинского суда Москвы, сообщает ТАСС.

Суд рассматривает дело о приостановке деятельности сервиса.

По просьбе Роспотребнадзора к материалам дела были приобщены обезличенные карточки 188 инфекционных больных, покупавших салат «Лобио» в «Кухне на районе».

19 июня по делу о массовом отравлении салатами, содержащими фасоль, суд арестовал гендиректора ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе». — «Газета.Ru») Антона Лозина, главу отдела качества той же компании Елену Машкову, директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и повара «Савон-К» Карима Норматова.

В Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились несколько сотен человек, вспышки фиксировались также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве приостановили работу цеха, где сделали токсичные салаты.