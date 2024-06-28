Договоры на подключение к инженерным сетям можно будет заключать онлайн

Договоры на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения можно будет заключать через портал «Госуслуги». Об этом сообщает правительство России.

Соответствующее постановление подписано, услуга будет доступна с 1 марта 2025 года.

В правительстве полагают, что решение «позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к инженерным сетям». При подаче заявок предусматривается возможность отправки документов в электронном виде. После получения технических условий подключения и электронной версии договора можно будет заключить его онлайн.

При этом прежний порядок подачи документов не аннулируется и будет по-прежнему доступен. Желающие смогут лично обратиться в офис ресурсоснабжающей организации, а при наличии возможности оформить документы на ее сайте.

27 июня сообщалось, что многодетных родителей и пенсионеров освободят от комиссий при оплате услуг ЖКХ. Соответствующий закон вступит в силу с 1 июля.

О том, какие еще изменения в законодательстве ожидаются в ближайшее время — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, насколько вырастут тарифы ЖКХ в России с 1 июля.