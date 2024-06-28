На Сахалине изгонявшая «нечистого духа» из инвалида сиделка стала фигуранткой дела

Жительница Сахалина стала фигуранткой уголовного дела после грубых действий в отношении инвалида. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В действиях женщины правоохранители заметили признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На данный момент специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. В ходе расследования они дадут оценку действиям сиделки и компании, которая предоставила инвалиду помощницу.

Тем временем, как сообщает АСТВ.ру, сиделку уже уволили из компании, оказывавшей социальные услуги населению.

О произошедшем стало известно накануне. В социальных сетях появились кадры, на которых сиделка грубо пытается снять штаны с пенсионерки и, применяя силу, укладывает ее в кровать, читая молитву об изгнании «нечистого духа».

По словам сына пострадавшей, он заметил поведение сиделки, пересмотрев кадры с камеры в комнате. После беседы с женщиной и ее руководством, помощница продолжала вести себя грубо с подопечной.

Ранее в Уфе сиделка похитила 1,5 млн рублей у пенсионерки и переписала ее квартиру на своего сына.