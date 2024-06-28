В Челябинской области фура опрокинулась во время движения

В Челябинской области произошло ДТП с участием фуры. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел на 1687-м километре трассы Москва — Челябинск. Водитель машины Scania не справился с управлением. В результате он зацепил обочину и опрокинулся на бок.

На кадрах с места произошедшего видно, как на дороге разбросаны трубы, которые находились в машине. Само средство передвижения получило заметные повреждения.

Во время инцидента никто не пострадал. Специалисты ГИБДД оказывают помощь водителю.

Из-за аварии на месте организовали реверсивное движение.

До этого на Кубани фура врезалась в ворота армянской церкви. Машина протаранила конструкцию. На фото очевидцев заметно, что около автомобиля лежат обломки штукатурки и бетонные блоки. О том, пострадал ли кто-то во время инцидента, не сообщается. Информация о причинах произошедшего отсутствует.

Ранее в Италии бык сбежал из фуры и две недели угрожал дорожному движению.