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Собянин поздравил выпускников Москвы с окончанием школы

Мэр Москвы Собянин поздравил столичных выпускников с окончанием школы

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Егор Алеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с выпускным. Обращение к выпускникам опубликовано в Telegram-канале городского главы.

В своем поздравлении Собянин отметил, что сегодня больше 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч девятиклассников делают первый важный шаг во взрослую жизнь.

«Помните, вам по плечу любые, даже самые смелые планы. Москва гордится вами и всегда готова помочь в ваших стремлениях», — написал мэр.

Он также уточнил, что в этом году на Всероссийской олимпиаде школьников одиннадцатиклассники из Москвы завоевали свыше 550 наград.

До этого президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ с окончанием учебы. По мнению российского лидера, главное для них — найти свое призвание, поскольку в этом случае им будут по силам самые сложные задачи.

До этого председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет» Руслан Ткаченко заявлял, что в российских школах сегодня фактически действует запрет на празднование выпускных – образовательные учреждения стараются снять с себя лишнюю ответственность, в связи с чем праздник молодежи организуют родители за стенами учебных заведений.

Ранее российские педагоги выступили за отмену ЕГЭ из-за стресса и необъективной оценки знаний.

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