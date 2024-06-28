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Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке туберкулеза в Мурманске

Роспотребнадзор: случаев туберкулеза в гостинице «Моряк» в Мурманске не выявили

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Роспотребнадзор опроверг сообщения СМИ о вспышке туберкулеза в гостинице «Моряк» в Мурманске. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, официально случаи не зарегистрированы, но организована проверка.

До этого стало известно, что жительница Тувы предстанет перед судом за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, из-за нее пострадали девять детей. Обвиняемая работала воспитателем ясельной группы детского сада «Солнышко» в селе Чаа-Холь. По версии следствия она заразилась туберкулезом, но не поставила в известность руководство воспитательного учреждения.

По вине 30-летней воспитательницы в детском саду произошло распространение инфекционного заболевания, и в результате туберкулез подхватили девять дошкольников. Виновную обнаружили и завели на нее уголовное дело, вскоре оно будет рассмотрено в суде.

Также в Ленобласти выявили туберкулез у учителя, который вел уроки у 400 детей.

Ранее десятки детей заразились туберкулезом по вине работницы пищеблока российской школы.

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