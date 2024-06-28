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В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для аборта

Госдума призвала усилить контроль за препаратами для медикаментозного аборта

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Shutterstock

Комитет Госдумы по охране здоровья призвал Росздравнадзор усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение.

«Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения: обеспечить усиление контроля за обращением и реализацией лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций», — говорится в документе.

Минздраву также рекомендуется усилить профилактическую работу по повышению осведомленности населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья и профилактики абортов в России.

До этого Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению абортов. Согласно им, теперь женщине нужно будет сделать УЗИ перед абортом, во время которого она увидит изображение ребенка и услышит, как бьется его сердце.

Ранее в Совфеде призвали оставить право на аборты только за государственными клиниками.

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