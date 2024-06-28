В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для аборта

Комитет Госдумы по охране здоровья призвал Росздравнадзор усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение.

«Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения: обеспечить усиление контроля за обращением и реализацией лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций», — говорится в документе.

Минздраву также рекомендуется усилить профилактическую работу по повышению осведомленности населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья и профилактики абортов в России.

До этого Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению абортов. Согласно им, теперь женщине нужно будет сделать УЗИ перед абортом, во время которого она увидит изображение ребенка и услышит, как бьется его сердце.

Ранее в Совфеде призвали оставить право на аборты только за государственными клиниками.