В Госдуме рассказали, с чего в России должна начаться борьба с чайлдфри

В борьбе с идеологией чайлдфри в России первым шагом должен стать отказ от самого этого термина – его следует изменить на более негативный, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Само название должно нести за собой отрицательную реакцию, возможный вариант – «отказ от рождения детей», заявила она в беседе с НСН.

Напомним, в Минюсте сообщили о подготовке законопроекта о запрете идеологии чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей). О каких именно нормах идет речь станет ясно после обнародования документа, однако уже сейчас нужно отказывать от «гламурных» терминов, считает Буцкая.

«Даже если вместо гламурного и непонятного childfree просто сказать «отказ от рождения детей», то это приобретает совсем иной, более негативный окрас. Как минимум надо переводить такие термины на русский язык, чтобы было понятно, что конкретно мы имеем в виду», — заявила парламентарий.

Буцкая напомнила также, что в профильном комитете Госдумы также есть аналогичный проект, одна работа над ним ведется уже год и до сих пор не завершена.

Ранее профессор психологи объяснили, чем опасна позиция чайлдфри.