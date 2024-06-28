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На юге Азербайджана произошло землетрясение

В Лерикском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,0

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Uwe Anspach/Global Look Press

В Лерикском районе на юге Азербайджана произошло землетрясение. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По данным ресурса, землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в пятницу в 07:43 (06:43 мск) на территории Лерикского района, в 27 км к востоку от станции «Лерик». В эпицентре подземные толчки ощущались около 5 баллов, а в прилегающих Лерикском, Лянкяранском, Астаринском, Ярдымлинском, Масаллинском и Джалилабадском районах их сила оценивается в 4 балла.

По данным сейсмологов, глубина очага землетрясения составила 18 км.

До этого Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.

27 июня в Дагестане около 03:11 мск произошло землетрясение магнитудой 4,3.

25 июня землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Турции. По информации EMSC, эпицентр землетрясения находился в 45 км к юго-западу от города Балыкесир с населением около 238 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 10 км.

Ранее ученые рассказали, как мощное землетрясение изменило русло Ганга.

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