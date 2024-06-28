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Судебные приставы изъяли у Ходорковского и Лебедева деньги и имущество

Аристов: приставы изъяли у Ходорковского и Лебедева $3,3 млн и 7 млн рублей

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В счет погашения долгов Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и Платона Лебедева судебные приставы изъяли у них по приговору суда имущество, денежные средства и уставной капитал юрлица. Об этом со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрия Аристова сообщает «Интерфакс».

По словам Аристова, всего в рамках исполнительного производства были взысканы $3,3 млн, 7 млн рублей, 35 объектов недвижимого и 82 объекта движимого имущества, 100% уставного капитала юридического лица, а также имущественные права должников на общую сумму 947,5 млн рублей.

Директор ФССП пояснил, что всего в пользу бюджета РФ с Ходорковского и Лебедева предстоит взыскать 17,3 млрд рублей, работа в этом направлении продолжается.

24 июня сообщалось, что Мещанский суд Москвы взыскал около миллиарда рублей и свыше $1,8 млн с бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и экс-главы банка «МЕНАТЕП» Платона Лебедева.

Иск был подан Генпрокуратурой России. Согласно материалам дела, бизнесмены для вывода денег в офшор на Гибралтаре создали компанию Group MENATEP Limited, а также холдинг с несколькими компаниями. Обвиняемые выводили средства от продажи нефтепродуктов на банковские счета, а после пользовались ими в личных целях. Бизнесмены не возместили ущерб, несмотря на то, что дело было возбуждено в ноябре 2005 года. Исполнительное производство ведется до сих пор.

Ранее стало известно, что иноагент Ходорковский заложил свою квартиру в Лондоне.

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