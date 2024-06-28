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Россияне ответили, встречали ли они диких зверей на улицах

«КП»: 57% россиян встречали диких зверей на улицах

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freepik.com

Более половины (57%) респондентов хотя бы раз видели диких зверей на улицах в своих населенных пунктах, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 2,6 тыс. россиян.

Они уточнили, что встречались с медведями, лисами, лосями и другими животными вблизи дома или на общественных улицах, дорогах.

«Недавно лиса днем пришла, пока на работе был, успела утащить девять куриц, вечером вернулась за остальными, ничего не боялась, дистанцию метров 10 от меня держала, даже не убегала», — поделился участник опроса.

При этом вторая половина опрошенных (43%) ответили, что никогда не встречали диких зверей на улицах. Они добавили, что видели их за городом или на трассе, но не возле своего дома.

Накануне сообщалось, что в 300 метрах от поселка Ключевой в Надеждинском районе под Владивостоком прогулка с собакой для местного жителя чудом не закончилась трагедией: во время променада на приморца вышел медведь. Мужчина предположил, что это еще детеныш, и поблизости могла находиться мать-медведица. Владельцу собаки удалось отогнать зверя.

Ранее стало известно, что лось выгнал детей с игровой площадки в Петербурге.

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