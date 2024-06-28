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Житель Воронежа на BMW протаранил пять машин на парковке

В Воронеже водитель BMW врезался в пять припаркованных автомобилей

В Воронеже произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в ЖК «Озерки», на улице Шидловского. По версии правоохранителей, 32-летний мужчина на автомобиле марки BMW не справился с управлением и въехал в припаркованные иномарки и ВАЗ 2106.

«В результате ДТП пострадавших нет, в автомобилях водителей не было», – сообщается в публикации.

На данный момент специалисты ведомства проводят проверку, которая поможет установить обстоятельства и причины произошедшего.

На кадрах с места инцидента, появившихся в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж», заметно, как автомобиль на высокой скорости влетел в машины на парковке. Исходя из фото, сделанных на месте, средства передвижения получили серьезные повреждения.

До этого в Кемеровской области автобус с пассажирами в салоне въехал в грузовик. Габаритное средство передвижения остановилось по требованию регулировщика. В результате пострадали девять человек, среди них дети. Медики доставили четверых пассажиров автобуса в медучреждение Кемерово.

Ранее на севере Москвы из-за серьезного ДТП частично перекрыли движение.

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