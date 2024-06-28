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Блогерша Лерчек оказалась должна налоговой еще 12 млн рублей

Shot: ФНС начислила блогерше Лерчек долг еще на 12 млн рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

ФНС начислила блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) долг еще на 12 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источников, российская налоговая продолжает выставлять Чекалиной долги по итогам проверки, которая до сих пор идет. В мае ей доначислили 20 млн рублей. Тогда Лерчек сказала, что все ее деньги уходят на погашение налогов.

Блогерша также заявила, что после развода с мужем ей пришлось самой решать все вопросы, касающиеся бизнеса и финансов.

До этого Mash писал, что бывший муж Лерчек Артем тайно выписал ее из квартиры до развода. Сообщалось, что экс-супругу досталась доля в 37,5% их совместной фирмы «Би Фит», на которой висели долги перед поставщиком в 126 млн рублей. Сейчас сумма уменьшилась до 40 млн рублей.

В марте 2023 года блогерша Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством. Уголовное дело о неуплате налогов было прекращено, ограничения на перемещения и пользование интернетом с блогеров сняли.

Ранее Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС».

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