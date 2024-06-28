У побережья Перу зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали у побережья Перу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сервиса, эпицентр находился в 250 км к юго-востоку от города Ика, где проживает около 246 тыс. человек. Очаг зафиксировали на глубине 10 км.

Официальных подробностей о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Этим же утром в Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5. Согласно данным центра, землетрясение произошло в 10:46 по местному времени (04:46 мск). Эпицентр находился в 87 км к северо-востоку от поселка Намиэ в префектуре Фукусима, где проживает около 21,8 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 34 км. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

До этого сообщалось, что Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) проинформировал о том, что в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,1. Природный катаклизм зафиксировали в штате Сукре.

Ранее ученые выяснили, что колоссальное землетрясение изменило русло Ганга в древности.