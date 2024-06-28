Москвичей призвали быть осторожными из-за сильной жары в пятницу

Москвичей и гостей столицы предупредили о сильной жаре до +30℃ в пятницу, 28 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Горожан призвали быть осторожными. В среднем по городу столбики термометра будут показывать от +28℃ до +30℃. В ведомстве посоветовали избегать длительного пребывания на улице, а также заботиться о домашних питомцах.

Также в комплексе городского хозяйства напомнили, что городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за жары.

Центр погоды «Фобос» объяснил, что в столице малооблачная и жаркая погода в столице станет следствием антициклона, который «накрыл жарким куполом большую часть территории Европейской России». По сравнению с четвергом температура воздуха повысится на один-два градуса.

В этот день будет и в Петербурге: на праздник «Алые паруса», который пройдет в ночь на 29 июня, спрогнозировали до +22°С . До сих пор самым высоким показателем температуры для этой даты в Петербурге считалось значение +20,7 градуса, зафиксированное в далеком 1989 году.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.