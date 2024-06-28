В Екатеринбурге преступной группе удалось легализовать четыре тысячи иностранцев

Группу жителей Екатеринбурга подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Всего, по версии правоохранителей, в группе было шесть человек. Они изготавливали поддельные трудовые договора, которые заверяли поддельными печатями местных компаний. Таким образом на территории Свердловской области оказались более четырех тысяч мигрантов.

«На основании указанных документов, иностранцы продлевали срок своего пребывания в России до одного года», – поделились в публикации.

В квартирах подозреваемых и в офисах провели обыски. Во время мероприятий изъяли более 30 печатей разных коммерческих организаций и более тысячи документов. Помимо этого, там нашли 20 банковских карт, средства связи и компьютерную технику.

Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Все предполагаемые участники преступной группы задержаны.

Ранее две россиянки фиктивно зарегистрировали мигрантов и попали под уголовные дела.