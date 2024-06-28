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На Сахалине ребенка госпитализировали после удара током на опоре ЛЭП

На Сахалине возбудили дело после того, как мальчика ударило током на опоре ЛЭП

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

На Сахалине 11-летний мальчик попал в больницу после того, как травмировался на опоре ЛЭП. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Новотроицкой Анивского района. Ребенок получил электрический ожог и закрытую черепно-мозговую травму. Детали произошедшего не уточняются.

Правоохранители оперативно обратили внимание на ситуацию. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, позволяющие выяснить обстоятельства произошедшего.

По результатам расследования специалисты ведомства примут меры профилактического характера и процессуальное решение.

До этого в Липецкой области россиянин получил разряд тока во время рыбалки. Мужчина задел удилищем ЛЭП, после чего, как рассказали очевидцы, на нем загорелась одежда. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Шахтах семиклассницу ударило током в душе на даче.

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