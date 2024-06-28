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В Бурятии тушат четыре крупных лесных пожара

Mash: площадь лесных пожаров в Бурятии составила более 6 тыс. гектаров

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Бурятии тушат четыре крупных лесных пожара. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, огонь распространился на общую площадь в 6120 гектаров. Огонь тушат в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах.

В основном причина возгораний — сухие грозы, отметил канал. В агентстве лесного хозяйства сообщили журналистам, что на тушении работают 230 спасателей и 22 машины.

Тем временем в республике продолжает действовать особый противопожарный режим. В тайге работают патрули, которые выявляют нарушителей и поджигателей.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр сообщала, что сейчас на Дальнем Востоке, в частности в Якутии, возникла критическая ситуация с пожарами. Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд отметил, что во многих районах наблюдается высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Почти все лесные пожары в Якутии происходят в труднодоступных и отдаленных местах, отметили в «Авиалесоохране». На тушение привлечены специалисты из федерального резерва и соседних регионов, общее число превышает 1,4 тыс. человек. Для борьбы с огнем используются различные техники, включая тракторы, бульдозеры и вертолеты для переброски сил и средств.

Ранее пропавший на 10 дней в горах турист рассказал, как ему удалось выжить.

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