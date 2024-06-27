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Прохожий заменил убитого полицейского во время теракта в Дагестане

RT: прохожий, заменивший убитого полицейского в Дагестане, работал водителем

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Кира Батдалова / «Газета.Ru»

Жителя Махачкалы, который во время нападения террористов заменил погибшего полицейского, взяв в руки его автомат, зовут Абакар Алиев, раньше он работал водителем в строительной компании. Об этом в комментарии RT заявил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев.

По его словам, в день теракта Алиев жарил с зятем шашлыки, когда в 500 метрах от них раздалась стрельба. Зять был сотрудником ГАИ и при себе имел удостоверение, поэтому их быстро пропустили через оцепление. В итоге зять стрелял из табельного пистолета, а Алиев взял автомат сотрудника полиции, которого убил снайпер.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале.

Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Днем 26 июня уполномоченный по правам человека в республике Запир Алхасов заявил, что шестнадцать человек, пострадавшие в результате терактов в Дагестане, остаются в двух медицинских учреждениях в Махачкале.

Ранее МВД показало мужчину, задержанного за шутку про перестрелку в Махачкале.

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Теракт в Дагестане
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