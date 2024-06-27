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Суд: ОПГ для совершения терактов в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района

Совершившую теракты в Дагестане ОПГ создал сын экс-главы Сергокалинского района

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Преступную группировку, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Верховного суда Дагестана.

»[Сообщник боевиков] вступил в созданную Омаровым группу. <...> После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов», — говорится в пресс-релизе суда.

25 июня полиция задержала бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — отца двух боевиков, устроивших теракт в республике 23 июня. Отмечается, что экс-чиновник задержан по статье УК РФ о мелком хулиганстве. Что подразумевается под «мелким хулиганством», не уточняется. Силовики будут проверять Омарова на причастность к пособничеству террористам.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек атаковали храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляв их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале.

Ранее сообщалось, что отец террористов из Дагестана знал о радикальных взглядах сыновей.

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