На месте крушения поезда в Коми начали укладку новых путей. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы РЖД.

В пресс-службе компании сопроводили сообщение кадрами с места работ, на которых видно, что возведение путей происходит при помощи особого железнодорожного состава.

До этого сообщалось, что в РЖД намерены за два дня привести в рабочее состояние ж/д полотно в Коми.

26 июня на перегоне Инта — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск. Для оказания помощи людям на место выслали два санитарных вертолета.

По данным Telegram-канала Baza, пассажирам с чемоданами пришлось идти по путям до ближайшего города Инта. Там развернули два пункта временного размещения пострадавших. Позже в Северной железной дороге (СЖД) заявили, что состав, сформированный для доставки пассажиров сошедшего в Коми поезда, отправился в Новороссийск.

Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажирка сошедшего с рельсов в Коми поезда нашла между туалетами окровавленную девочку.