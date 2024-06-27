Байден отказался помиловать Ассанжа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не собирается освобождать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от назначенного ему наказания. О позиции главы государства сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

«Нет, это не рассматривается», - говорится в сообщении.

Накануне Джулиан Ассанж признал вину в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Его приговорили к пяти годам, которые он уже провел в тюрьме, и прямо из суда Северных Марианских островов отпустили в Австралию.

В Белом доме заявили, что не имеют отношения к делу Ассанжа и его сделке с американским правосудием.

Ранее в Союзе журналистов допустили приезд Ассанжа в Россию.