Обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте арестовали

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

По ее словам, таким образом, ходатайство следствия было удовлетворено.

«Районный суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 23 августа 2024 года включительно», — сказала Мамаева. Личность обвиняемого не была раскрыта.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее Кадыров заявил, что нападения террористов на Дагестан могут быть попыткой внести разлад между конфессиями.