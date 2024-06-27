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Обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте арестовали

Суд арестовал обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте на два месяца

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Shutterstock

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

По ее словам, таким образом, ходатайство следствия было удовлетворено.

«Районный суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 23 августа 2024 года включительно», — сказала Мамаева. Личность обвиняемого не была раскрыта.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее Кадыров заявил, что нападения террористов на Дагестан могут быть попыткой внести разлад между конфессиями.

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Теракт в Дагестане
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