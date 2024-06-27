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В Липецке девочка топором выбила глаз своему сверстнику

В Липецке семья девочки, ударившей сверстника топором, выплатила 290 тыс рублей

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Depositphotos

Липецкий областной суд обязал родителей несовершеннолетней школьницы выплатить покалеченному ею мальчику компенсацию морального вреда, девочка случайно ударила его топором. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в конце 2022 года, 13-летний мальчик отправился на прогулку вместе с двумя сестрами и двумя знакомыми девочками. одна из которых захватила с собой топор.

Подростки планировали разжечь костер, пытаясь разрубить ветку, девочка размахнулась топором и ударила им приятеля в лицо. В результате полученной травмы подросток ослеп на один глаз.

Мать пострадавшего обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и расходов на лечение. Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда взыскала с ответчиков 290 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что россиянин случайно перепилил вместо дерева руку и повредил артерию. Родственники оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую, и доставили в больницу. Хирургам удалось зашить раны. Сутки пациент находился под наблюдением врачей в реанимации, после чего его перевели в обычную палату. Медикам удалось сохранить подвижность и чувствительность руки.

Ранее челябинский школьник напал на друга с ножом в драке из-за оскорбления девушки.

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