В Крыму обезьяна напала на ребенка

На набережной Судака обезьяна напала на мальчика и укусила его за ухо. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«По предварительной информации, сегодня, 27 июля несовершеннолетнего при осуществлении фотографирования укусило животное», – сказано в сообщении.

Прокуратура региона организовала проверку в связи со случившимся.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства при использовании животных в культурно-зрелищных целях», — говорится в сообщении.

18 мая в Комсомольске-на-Амуре пьяная обезьяна по кличке Гарик устроила дебош и покусала пять человек.

До этого в воронежском кафе семилетнего мальчика укусила ручная обезьяна.

Ранее обезьяна покусала москвичей в подъезде дома в районе Орехово-Борисово.