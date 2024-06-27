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Юный пособник мошенников обокрал 94-летнюю пенсионерку и попался полиции

В Самарской области поймали юношу, обокравшего 94-летнюю пенсионерку

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Самарской области полицейские поймали 19-летнего пособника мошенников, причастного к краже денег у 94-летней пенсионерки. Об этом сообщает «МВД медиа».

По версии правоохранителей, мошенники, работающие по схеме «ваш родственник попал в ДТП», связались с глубоко пожилой женщиной и убедили ее передать «доверенному лицу» все деньги, которые у нее есть. Позже к ней пришел юноша, которому она передала 100 тысяч рублей в пакете.

Когда факт обмана вскрылся, курьера аферистов начали искать. Полицейские установили, что им является юный уроженец Кинель-Черкасского района региона. Молодого человека также опознала обманутая пенсионерка и в его отношении возбудили уголовное дело.

Юноша рассказал, что действовал по инструкциям мошенников за вознаграждение в размере 10% от общей суммы украденных денег. Свою вину молодой человек признал, его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мошенники обокрали пенсионерку на 1,1 млн рублей под предлогом замены купюр.

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