В Подмосковье локализован крупный пожар на рынке

http://www.gazeta.ru/social/news/2024/06/27/23340403.shtmlМЧС объявило о локализации пожара на строительном рынке в Подмосковье. Сообщение передает ТАСС.

Возгорание произошло в деревне Бабаиха в Дмитровском городском округе на Рогачевской ярмарке. Место происшествия находится в 25 километрах от МКАД.

До этого МЧС сообщало, что в Подмосковье загорелся строительный рынок на Рогачевском шоссе. Площадью возгорания оценивалась в 600 кв. м

Подробности о причинах возгорания и масштабах ущерба пока не уточняются.

Перед этим в соцсетях распространились кадры пожара — огонь охватил торговые ряды, поднимается высоко и раздувается ветром. О пожаре первыми сообщили очевидцы.

Ранее в ряде регионах России стали массово возникать лесные пожары.