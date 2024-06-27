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В Подмосковье локализован крупный пожар на рынке

МЧС объявило о локализации пожара площадью 600 кв. м на рынке в Подмосковье

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Николай Хижняк/РИА Новости

http://www.gazeta.ru/social/news/2024/06/27/23340403.shtmlМЧС объявило о локализации пожара на строительном рынке в Подмосковье. Сообщение передает ТАСС.

Возгорание произошло в деревне Бабаиха в Дмитровском городском округе на Рогачевской ярмарке. Место происшествия находится в 25 километрах от МКАД.

До этого МЧС сообщало, что в Подмосковье загорелся строительный рынок на Рогачевском шоссе. Площадью возгорания оценивалась в 600 кв. м

Подробности о причинах возгорания и масштабах ущерба пока не уточняются.

Перед этим в соцсетях распространились кадры пожара — огонь охватил торговые ряды, поднимается высоко и раздувается ветром. О пожаре первыми сообщили очевидцы.

Ранее в ряде регионах России стали массово возникать лесные пожары.

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