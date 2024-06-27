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Назван объем помощи Эстонии Украине в рамках договора о безопасности

Соглашение между Украиной и Эстонией предусматривает помощь Киеву в €100 млн

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Илья Питалев/РИА Новости

Эстония передаст Украине €100 млн в 2024 году в рамках соглашения по безопасности между двумя странами. Текст документа опубликован на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Участники признают, что Эстония должна и дальше сосредотачивать свою военную поддержку на наиболее важных потребностях Украины. <...> В 2024 году военная поддержка Украины со стороны Эстонии составляет более €100 млн», – говорится в документе.

Кроме того, эстонское правительство обязалось выделять не менее 0,25 % ВВП ежегодно в течение 2024-2027 годов для военной помощи Украине.

Отмечается, что 27 июня Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. Свои подписи под документами поставили главы государств — президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

До этого генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун заявил, что Эстония гораздо смелее других стран НАТО и была бы рада предоставить аэродромы для самолетов F-16, однако у страны нет общей границы с Украиной.

Ранее в Эстонии детей отстранили от парада за отказ носить ленты цветов флага Украины.

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