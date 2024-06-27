Курганец избил пожилого мужчину ради кражи телефона и попался полиции

В Кургане 34-летний гражданин избил 60-летнего мужчину ради кражи телефона. Об этом сообщает УМВД России по региону.
По информации ведомства, инцидент произошел 25 июня в одном из садоводческих товариществ. Грабитель напал на мужчину и нанес ему серьезные телесные повреждения, а затем украл у него телефон стоимостью в 8 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого злоумышленника по горячим следам, обнаружили у него украденный телефон и изъяли его. Отмечается, что до этого мужчина неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Ранее курганец избил пожилого соседа ради кражи телевизора и телефона.