Уфимские врачи спасли девушку, которая проглотила слишком большие куски мяса

В Уфе врачи спали девушку с кишечной непроходимостью, которая проглотила слишком большие куски мяса. Об этом сообщает минздрав Республики Башкортостан.

По информации министерства, 21-летнюю девушку доставили в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту. Врачи диагностировали у нее острую кишечную непроходимость — ее спровоцировали крупные куски мяса размером три на четыре сантиметра в тонкой кишке. Пациентка проглотила их, не разжевывая.

Девушке экстренно провели операцию на тонком кишечнике и удалили оттуда крупные куски мяса. Период реабилитации у пациентки прошел без осложнений, ее выписали.

«Важно помнить, что пищеварение начинается уже в ротовой полости. Нужно медленно и тщательно пережевывать пищу, смачивая еду слюной», — напомнили в министерстве.

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