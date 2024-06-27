Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уфимские врачи спасли девушку, которая проглотила слишком большие куски мяса

В Уфе врачи спасли девушку, которая проглотила слишком большие куски мяса

close
100%
Минздрав Республики Башкортостан/VK

В Уфе врачи спали девушку с кишечной непроходимостью, которая проглотила слишком большие куски мяса. Об этом сообщает минздрав Республики Башкортостан.

По информации министерства, 21-летнюю девушку доставили в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту. Врачи диагностировали у нее острую кишечную непроходимость — ее спровоцировали крупные куски мяса размером три на четыре сантиметра в тонкой кишке. Пациентка проглотила их, не разжевывая.

Девушке экстренно провели операцию на тонком кишечнике и удалили оттуда крупные куски мяса. Период реабилитации у пациентки прошел без осложнений, ее выписали.

«Важно помнить, что пищеварение начинается уже в ротовой полости. Нужно медленно и тщательно пережевывать пищу, смачивая еду слюной», — напомнили в министерстве.

Ранее россиянка проглотила свиное ухо и оказалась в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами