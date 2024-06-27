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В Турции ужесточат борьбу с фиктивными браками

DHA: МВД ужесточит борьбу с фиктивными браками для получения гражданства Турции

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Shutterstock/FOTODOM

МВД Турции ужесточает борьбу с фиктивными браками с целью получения гражданства страны, разослав письма с требованием не заключать браки при отсутствии законного права на проживание в стране. Об этом пишет агентство DHA.

По данным DHA, с начала 2000-х наблюдается значительный рост числа фиктивных браков с целью получения вида на жительство и гражданства. В том числе браки заключаются и лицами, представляющими угрозу безопасности страны, и теми, кто нелегально находится в Турции.

«С целью обеспечения общественного порядка и борьбы с нелегальной миграцией (извещаем. — ред.), что заявление на заключение брака от иностранца(ки) и гражданина Турции может быть рассмотрено только при наличии действительного паспорта или заменяющего его документа, а также законного права на проживание у иностранца», — цитирует агентство письмо, которое направило Управление по делам гражданства сотрудникам турецких органов бракосочетания.

До этого на Украине участились случаи фиктивных браков ради выезда за границу.

В апреле Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов.

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