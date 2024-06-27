Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РЖД планируют за два дня восстановить железнодорожное полотно в Коми

РЖД намерены за два дня привести в нормативное состояние ж/д полотно в Коми

close
100%
Северо-Западная транспортная прокуратура/ТАСС

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют за двое суток восстановить аварийный участок железнодорожного полотна на месте схода вагонов пассажирского поезда ВоркутаНовороссийск. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Республики Коми Владимир Уйба.

«Он (глава РЖД Олег Белозеров. — прим. ТАСС) поставил очень жесткую задачу в ближайшие сутки-двое отсыпать насыпь и привести в нормативное состояние железнодорожные пути», – рассказал Уйба.

Губернатор отметил, что сотрудники РЖД оказывали всю необходимую техническую помощь после аварии и продолжают это делать.

По словам Уйбы, сейчас в больницах остаются 9 пострадавших в результате крушения поезда. Он отметил, что двое пострадавших отправлены в республиканскую клиническую больницу. Еще двое переведены в Воркутинскую больницу скорой помощи. Три человека остаются в стационаре Интинской городской больницы. В Печорскую ЦРБ доставили еще одну пострадавшую.

26 июня на перегоне Инта — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск. Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Бурятии поезд проехал через охваченный огнем лес.

Все новости на тему:
Сход поезда с рельсов в Коми
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами