РЖД планируют за два дня восстановить железнодорожное полотно в Коми

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют за двое суток восстановить аварийный участок железнодорожного полотна на месте схода вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Республики Коми Владимир Уйба.

«Он (глава РЖД Олег Белозеров. — прим. ТАСС) поставил очень жесткую задачу в ближайшие сутки-двое отсыпать насыпь и привести в нормативное состояние железнодорожные пути», – рассказал Уйба.

Губернатор отметил, что сотрудники РЖД оказывали всю необходимую техническую помощь после аварии и продолжают это делать.

По словам Уйбы, сейчас в больницах остаются 9 пострадавших в результате крушения поезда. Он отметил, что двое пострадавших отправлены в республиканскую клиническую больницу. Еще двое переведены в Воркутинскую больницу скорой помощи. Три человека остаются в стационаре Интинской городской больницы. В Печорскую ЦРБ доставили еще одну пострадавшую.

26 июня на перегоне Инта — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск. Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Бурятии поезд проехал через охваченный огнем лес.